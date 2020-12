Ex Ilva, slitta la firma ArcelorMittal-Invitalia per l’ingresso dello Stato. Sindacati furibondi: “Pressapochismo, noi tagliati fuori da tutto” (Di lunedì 30 novembre 2020) Uno slittamento di dieci giorni, dopo l’annuncio di una firma imminente. L’ultimo colpo di scena nella vicenda dell’ex Ilva arriva nel giorno che avrebbe dovuto segnare la stretta di mano tra Invitalia e ArcelorMittal con la ratifica dell’accordo per l’ingresso del partner pubblico al 50%. Tuttavia, al governo nel pomeriggio dovrebbe arrivare dalla multinazionale dell’acciaio una lettera di intenti nella quale si dice intenzionata a restare nel nostro Paese, visto che oggi era la data limite per la sigla dell’accordo e, in teoria, dal 1° dicembre gli affittuari dell’Ilva potrebbero abbandonare gli impianti pagando 500 milioni di euro. Nei prossimi giorni, quindi, è prevista la definizione dei dettagli per l’ingresso di Invitalia, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Unomento di dieci giorni, dopo l’annuncio di unaimminente. L’ultimo colpo di scena nella vicenda dell’exarriva nel giorno che avrebbe dovuto segnare la stretta di mano tracon la ratifica dell’accordo perdel partner pubblico al 50%. Tuttavia, al governo nel pomeriggio dovrebbe arrivare dalla multinazionale dell’acciaio una lettera di intenti nella quale si dice intenzionata a restare nel nostro Paese, visto che oggi era la data limite per la sigla dell’accordo e, in teoria, dal 1° dicembre gli affittuari dell’potrebbero abbandonare gli impianti pagando 500 milioni di euro. Nei prossimi giorni, quindi, è prevista la definizione dei dettagli perdi, per ...

infoitinterno : Ex Ilva, slitta la firma per l'ingresso dello Stato: si va all'11 dicembre - infoitinterno : Ex Ilva, slitta la firma ArcelorMittal-Invitalia per l’ingresso dello Stato - lofioramonti : Al di là del caos, annunci a vuoto e passi indietro che ormai caratterizzano stile del Governo, spero che rinvio si… - giuaddo99 : - clikservernet : Ex Ilva, slitta la firma ArcelorMittal-Invitalia per l’ingresso dello Stato. Sindacati furibondi: “Pressapochismo,… -