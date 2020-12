+Europa, Pinelli nuovo coordinatore capitolino: noi con Calenda (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – Sara’ Emanuele Pinelli, 30 anni, professore al liceo Pasteur, a guidare il gruppo romano del partito fondato da Emma Bonino verso le elezioni comunali. Insieme a lui sono state elette la nuova presidente dell’assemblea romana Ariela Briscuso, la nuova tesoriera Concetta Bianco e il vice-coordinatore Andrea Massaroni. “La candidatura di Calenda a Sindaco e’ un’opportunita’ unica non solo per i romani, ma anche per le cinque regioni legate all’economia di Roma, oltre che per il suo significato nazionale”, ha dichiarato Pinelli. “Saremo al suo fianco senza se e senza ma. L’ideale per noi e’ una coalizione che coinvolga anche il PD: se poi il PD preferira’ andare coi Cinquestelle sara’ stata una scelta loro, non nostra. Gia’ parlare di primarie del centrosinistra se prima non si chiude ai Cinquestelle e’ ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – Sara’ Emanuele, 30 anni, professore al liceo Pasteur, a guidare il gruppo romano del partito fondato da Emma Bonino verso le elezioni comunali. Insieme a lui sono state elette la nuova presidente dell’assemblea romana Ariela Briscuso, la nuova tesoriera Concetta Bianco e il vice-Andrea Massaroni. “La candidatura dia Sindaco e’ un’opportunita’ unica non solo per i romani, ma anche per le cinque regioni legate all’economia di Roma, oltre che per il suo significato nazionale”, ha dichiarato. “Saremo al suo fianco senza se e senza ma. L’ideale per noi e’ una coalizione che coinvolga anche il PD: se poi il PD preferira’ andare coi Cinquestelle sara’ stata una scelta loro, non nostra. Gia’ parlare di primarie del centrosinistra se prima non si chiude ai Cinquestelle e’ ...

