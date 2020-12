Esplode una bomba sotto l’auto del cantante Italiano

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 30 novembre 2020) Un ordigno artigianale, presumibilmente unacarta, è esplosoall'automobile utilizzata dall'exneomelodico Pino Giordano, mentre la vettura era parcheggiata a Volla, in provincia di Napoli. L'esplosione nella notte tra sabato e domenica, lo scoppio ha danneggiato anche altre due automobili e ha mandato in frantumi i vetri di alcune abitazioni poco distanti; non risultano feriti. Sull'accaduto sono in corso indagini dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, che hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di risalire al responsabile Pino Giordano, 27 anni, attualmente lavora come guardia giurata. Exneomelodico, negli anni scorsi era molto noto tra Napoli e provincia. Quattro anni fa, nel 2016, era salito alla ribalta nazionale partecipando alla quarta edizione del ...