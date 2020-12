Espirito Santo: “E’ stato terribile il momento dell’infortunio di Raul Jimenez, ora è in buone mani” (Di lunedì 30 novembre 2020) Nuno Espirito Santo, tecnico del Wolverhampton, ha parlato dell’infortunio occorso a Raul Jimenez in conferenza stampa:“Qual è stata la reazione? Panico, panico panico. Si poteva capire dalle facce dei compagni di squadra. Era una situazione grave. È orribile e terribile. Adesso parla ed è cosciente. Dobbiamo fare una valutazione adeguata. È in buone mani”. Foto: Express L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Nuno, tecnico del Wolverhampton, ha parlatooccorso ain conferenza stampa:“Qual è stata la reazione? Panico, panico panico. Si poteva capire dalle facce dei compagni di squadra. Era una situazione grave. È orribile e. Adesso parla ed è cosciente. Dobbiamo fare una valutazione adeguata. È in. Foto: Express L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportface2016 : #PremierLeague - Le parole di Nuno Espirito Santo dopo lo scontro di #RaulJimenez - Kagemartinz : RT @RealOlaudah: European immigrant colonies in Espirito Santo, Brazil, 1869. #History - JoelCedriq : RT @RealOlaudah: European immigrant colonies in Espirito Santo, Brazil, 1869. #History - salehjungle : RT @RealOlaudah: European immigrant colonies in Espirito Santo, Brazil, 1869. #History - AkyeTchoyasso : RT @RealOlaudah: European immigrant colonies in Espirito Santo, Brazil, 1869. #History -

Ultime Notizie dalla rete : Espirito Santo HTTP/1.1 Server Too Busy