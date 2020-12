Eni: Descalzi, ‘già allineati su obiettivi Ue 2030-2050’ (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “L’Eni è già allineata sugli obiettivi europei 2030 e 2050. Puntiamo alla riduzione del 55% delle emissioni nel 2030 e all’azzeramento dal 2050 e quindi saremo carbon free. Abbiamo lavorato molto negli ultimi 6 anni e possiamo dire già adesso che potremo rispettare come società gli obiettivi 2030 e 2050”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi intervenendo al webinar ‘Il Green New Deal europeo e l’evoluzione dell’industria energetica’ organizzato da Eni e Chatham House. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “L’Eni è già allineata suglieuropeie 2050. Puntiamo alla riduzione del 55% delle emissioni nele all’azzeramento dal 2050 e quindi saremo carbon free. Abbiamo lavorato molto negli ultimi 6 anni e possiamo dire già adesso che potremo rispettare come società glie 2050”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudiointervenendo al webinar ‘Il Green New Deal europeo e l’evoluzione dell’industria energetica’ organizzato da Eni e Chatham House. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

