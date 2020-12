Energia | da Enea nuovi rivestimenti per migliorare l’efficienza degli impianti solari

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Rendere più efficienti glitermodinamici, grazie a tubi ricevitori concapaci di limitare al massimo le perdite di calore a temperature molto elevate, mediante l’utilizzo di metalli come rame, alluminio, argento e oro. Questo l’obiettivo del nuovo brevettosviluppato dai ricercatori del Centro di Portici (Napoli). “I tubi ricevitori di nuova generazione dovranno operare in vuoto, cioè limitando le perdite di calore e proteggendo idagli agenti atmosferici, e a temperature quanto più alte possibili per aumentare la resa del ciclo di conversione dell’”, spiega Salvatore Esposito del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell’. Le più alte temperature ...