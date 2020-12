Emily Blunt: la storia dell’anatroccolo diventato cigno (Di lunedì 30 novembre 2020) C’era una volta, tanto tempo fa, una bambina che viveva a Wandsworth, un distretto a sud-ovest di Londra. Nata da una famiglia di alta borghesia britannica, come seconda di quattro figli, la piccola Emily, questo il suo nome, aveva davanti a sé un futuro roseo grazie anche alle cure e all’amore di mamma e papà. Poi, a sette anni, scopre di avere un disturbo del linguaggio caratterizzato dalla fluenza interrotta e da involontarie ripetizioni e prolungamenti di suoni, sillabe, parole o frasi. Emily è balbuziente e da quel momento, presa in giro dai compagni di classe, diventa il brutto anatroccolo della scuola. Certo che a guardarla adesso Emily Blunt, in molti fanno fatica ad associare il ritratto di una bellissima attrice di successo a quello di una bambina vittima di bullismo solo perché balbuziente. Quando parla del ... Leggi su dilei (Di lunedì 30 novembre 2020) C’era una volta, tanto tempo fa, una bambina che viveva a Wandsworth, un distretto a sud-ovest di Londra. Nata da una famiglia di alta borghesia britannica, come seconda di quattro figli, la piccola, questo il suo nome, aveva davanti a sé un futuro roseo grazie anche alle cure e all’amore di mamma e papà. Poi, a sette anni, scopre di avere un disturbo del linguaggio caratterizzato dalla fluenza interrotta e da involontarie ripetizioni e prolungamenti di suoni, sillabe, parole o frasi.è balbuziente e da quel momento, presa in giro dai compagni di classe, diventa il brutto anatroccolo della scuola. Certo che a guardarla adesso, in molti fanno fatica ad associare il ritratto di una bellissima attrice di successo a quello di una bambina vittima di bullismo solo perché balbuziente. Quando parla del ...

dane09OM : @VirginTonicOff Emily Blunt et Leonardo Di Caprio - itsmikapenniman : Dopo due (2) anni ho finalmente visto Mary Poppins Returns e non c’è paragone con l’originale ma devo dire Emily Bl… - emmashands : RT @gilliansblunt: per fortuna manca emily blunt, già ne ho TROPPE da votare - gilliansblunt : per fortuna manca emily blunt, già ne ho TROPPE da votare - flawlessparriIl : acordei pensando no topico emily blunt rebolando pra anne hathaway -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Blunt HTTP/1.1 Server Too Busy