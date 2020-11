Elisabetta Gregoraci gelosa di Giulia Salemi sbotta contro Pier: “Non mi fidanzerei mai con te” (Di lunedì 30 novembre 2020) Confronto molto acceso questa notte dentro la sauna tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Mentre Giulia Salemi dopo il passaggio dall’aereo che le faceva capire di non intromettersi in questa relazione speciale, ha cercato di fare dei passetti indietro, il nostro caro Pier invece, sembra avere un interesse per la Salemi ( o forse è una tattica per far ingelosire la donna che gli ha rubato il cuore, chi lo sa). Sta di fatto che Elisabetta Gregoraci è gelosa di Giulia e nel faccia a faccia avuto con Pretelli non lo nasconde. Esordisce dicendo che lei non avrebbe nessun diritto di rimproverargli certe cose, visto che non sono niente e nessuno ma, in relazione al rapporto speciale che c’è stato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 30 novembre 2020) Confronto molto acceso questa notte dentro la sauna trapaolo Pretelli. Mentredopo il passaggio dall’aereo che le faceva capire di non intromettersi in questa relazione speciale, ha cercato di fare dei passetti indietro, il nostro caroinvece, sembra avere un interesse per la( o forse è una tattica per far ingelosire la donna che gli ha rubato il cuore, chi lo sa). Sta di fatto chedie nel faccia a faccia avuto con Pretelli non lo nasconde. Esordisce dicendo che lei non avrebbe nessun diritto di rimproverargli certe cose, visto che non sono niente e nessuno ma, in relazione al rapporto speciale che c’è stato ...

Mgfgrsa : RT @GSalvo88: Giacomo su Elisabetta: “È stata idealizzata dai ragazzi... per avere un link, una conoscenza anche perché avere una Gregoraci… - Antonel27321927 : RT @MatteoFreschini: Giacomo su Elisabetta: “È stata idealizzata dai ragazzi... per avere un link, una conoscenza anche perché avere una Gr… - MatteoFreschini : Giacomo su Elisabetta: “È stata idealizzata dai ragazzi... per avere un link, una conoscenza anche perché avere una… - melissa59692455 : RT @GSalvo88: Giacomo su Elisabetta: “È stata idealizzata dai ragazzi... per avere un link, una conoscenza anche perché avere una Gregoraci… - Nanna905 : RT @GSalvo88: Giacomo su Elisabetta: “È stata idealizzata dai ragazzi... per avere un link, una conoscenza anche perché avere una Gregoraci… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Mino Magli, ex di Elisabetta Gregoraci: "Mi sono sentito umiliato dal suo comportamento" TGCOM Elisabetta Gregoraci gelosa di Giulia Salemi sbotta contro Pier: “Non mi fidanzerei mai con te”

La gelosia di Elisabetta Gregoraci per Giulia Salemi e le confessioni fatte a Pierpaolo Pretelli: ecco le ultime news dal Grande Fratello VIP 5 ...

Flavio Briatore allontana Nathan da Montecarlo: “Ho portato mio figlio con me”

Flavio Briatore allontana Nathan Falco da Montecarlo ma la motivazione sembra non essere quella che tutti realmente ...

La gelosia di Elisabetta Gregoraci per Giulia Salemi e le confessioni fatte a Pierpaolo Pretelli: ecco le ultime news dal Grande Fratello VIP 5 ...Flavio Briatore allontana Nathan Falco da Montecarlo ma la motivazione sembra non essere quella che tutti realmente ...