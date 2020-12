Elisabetta Gregoraci gelosa del legame tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? (video) (Di lunedì 30 novembre 2020) A poche ore dalla nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono ritrovati in sauna per un nuovo confronto su quello che potrebbe essere il loro rapporto una volta terminata l’esperienza all’interno del loft di Cinecittà. La showgirl calabrese sembra essere gelosa del fatto che l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ sia propenso a conoscere nuove ragazze dopo il suo abbandono (Qui, il video). In particolare, la conduttrice non sembra aver gradito il legame speciale che, nelle ultime ore, Pier sta instaurando con Giulia Salemi: “Sai che abbiamo condiviso certe cose io e te. Magari se balli, ballaci 3 minuti, non 3 ore dai. Tu sei monello è così. Prima dici una cosa, poi un’altra. Un uomo che ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 30 novembre 2020) A poche ore dalla nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’,si sono ritrovati in sauna per un nuovo confronto su quello che potrebbe essere il loro rapporto una volta terminata l’esperienza all’interno del loft di Cinecittà. La showgirl calabrese sembra esseredel fatto che l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ sia propenso a conoscere nuove ragazze dopo il suo abbandono (Qui, il). In particolare, la conduttrice non sembra aver gradito ilspeciale che, nelle ultime ore, Pier sta instaurando con: “Sai che abbiamo condiviso certe cose io e te. Magari se balli, ballaci 3 minuti, non 3 ore dai. Tu sei monello è così. Prima dici una cosa, poi un’altra. Un uomo che ...

xcinefilax : RT @GSalvo88: Giacomo su Elisabetta: “È stata idealizzata dai ragazzi... per avere un link, una conoscenza anche perché avere una Gregoraci… - amandoiltrash : Attendiamo tutti il ritiro di Elisabetta Gregoraci, siamo P I E N I #GFVIP - bruschino_ : RT @GSalvo88: Giacomo su Elisabetta: “È stata idealizzata dai ragazzi... per avere un link, una conoscenza anche perché avere una Gregoraci… - lallispunky : RT @oocgfvip5: Elisabetta Gregoraci e Marx #GFVIP - MichelaLaPlaca : RT @GSalvo88: Giacomo su Elisabetta: “È stata idealizzata dai ragazzi... per avere un link, una conoscenza anche perché avere una Gregoraci… -