Elisabetta Gregoraci | copiamo i look della showgirl sfoggiati al Gf Vip

Leggi su chedonna

(Di lunedì 30 novembre 2020)sta facendo parlare di sé al Grande Fratello Vip, non solo per la sua vita privata, ma anche per i suoi. Scopriamo quello che indossa la bellaall’internocasa più spiata d’Italia e come possiamo copiarla. È una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip e non solo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it