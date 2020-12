Elisabetta Gregoraci confessioni hot al Gf Vip | “Lui batte tutti”

Leggi su chenews

(Di lunedì 30 novembre 2020)hot, la showgirl calabrese si è lasciata andare la scorsa notte a dei commenti davvero piccanti su un coinquilino: di chi si tratta? foto facebookSi torna a parlare di Grande Fratello Vip che questa sera torna in onda con una nuova puntata condotta come sempre da Alfonso Signorini, tra i concorrenti che rischiamo l’eliminazione anche l’ex moglie di Briatore. Proprio lei nelle scorse ore si è resa protagonista di alcunepiccanti su i partecipanti maschi del reality di Canale Cinque, vantando in particolare uno di loro che da inizio percorso, nonostante gli alti e i bassi le è stato sempre accanto.ha ammesso la giovane parlando di Pierpaolo Pretelli che insieme alla sue compagne di camera ...