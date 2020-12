Elisabetta Canalis, i pantaloni le “cascano” alla perfezione – FOTO (Di lunedì 30 novembre 2020) Nuova FOTO di Elisabetta Canalis, pubblicata sul suo profilo Instagram: il pantalone che indossa le cade alla perfezione. Elisabetta Canalis è una delle donne più amate della televisione italiana, anche… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 30 novembre 2020) Nuovadi, pubblicata sul suo profilo Instagram: il pantalone che indossa le cadeè una delle donne più amate della televisione italiana, anche… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

_UmbraWitch : Ancora devo riprendermi dalla notizia della ricetta del petto di pollo alla griglia che non era davvero di Elisabetta Canalis - niallsmuffin : dimenticatevi del pollo alla piastra di elisabetta canalis - sehmagazine : ?? #Sassari, la Fondazione #Dinamo scende in campo per #Bitti. Aperta una raccolta fondi a favore del comune del nuo… - zazoomblog : Maccio Capotonda rivela per essere fidanzato con Elisabetta Canalis devi firmare un contratto - #Maccio #Capotonda… - gossipblogit : Elisabetta Canalis, Maccio Capatonda rivela: “Per essere fidanzato con lei devi firmare un contratto” -