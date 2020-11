Elisa Isoardi, senza trucco è così: “L’ho trovato” – FOTO (Di lunedì 30 novembre 2020) Bello vedere qualcuno senza trucco su Instagram: ci pensa Elisa Isoardi che appare sorridente mentre riesce a trovarlo veramente. Il sole le fa da contorno. Ogni tanto, su Instagram, si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 30 novembre 2020) Bello vedere qualcunosu Instagram: ci pensache appare sorridente mentre riesce a trovarlo veramente. Il sole le fa da contorno. Ogni tanto, su Instagram, si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

SirDistruggere : L'anno scorso in Rai per la stessa ricorrenza di ieri andò in onda questo. ps Elisa Isoardi in quel caso controllò… - PacodaCamino : @tizianacampodon @NicolodiDaria @ilmanifesto Il giornalismo di oggi: Allievi dei conservatori! Come state? Cos… - infoitcultura : Antonella Clerici, incredibile retroscena su Elisa Isoardi: “Mi ha fatto soffrire”, nessuno lo sapeva! - infoitcultura : Elisa Isoardi post allenamento | La conduttrice senza freni svela cosa fa - infoitcultura : Elisa Isoardi 'carciofara', il siparietto al mercato con la signora Maria -