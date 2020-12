Edison Cavani nei guai per una frase razzista

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 30 novembre 2020), attaccante del Manchester United, potrebbe incappare in una lunga squalifica per unaritenuta– negrita- scritta su Instagram come risposta alle provocazioni dei tifosi sui social network.sarà squalificato? L’ attaccante uruano, dopo essere stato il protagonista assoluto della vittoria in rimonta del suo Manchester United contro il Southampton, firmando una doppietta e un assist per la rete di Bruno Fernandes, è finito al centro di una polemica fastidiosa con alcuni tifosi che non hanno digerito la sua citazione, un termine di origine spagnola che non è piaciuto, ricordando il precedente accaduto nel 2011 quando Luis Suarez venne squalificato per 8 giornate per aver utilizzato la stessa ...