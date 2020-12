“È una vergogna…”. Dall’Italia le immagini dello sconforto: ecco cosa facevano tutti insieme. E scoppia il caso (Di lunedì 30 novembre 2020) Complici il Natale che si avvicina e gli ultimi sconti del Black Friday, questo fine settimana sono state tantissime le folle registrate tra le vie dello shopping. Scene finite al centro della polemica, soprattutto perché sono mesi che ormai gli esperti chiedono agli italiani di evitare assembramenti e mantenere le distanze al fine di rallentare il contagio da coronavirus. Dopo tre settimane di zona rossa, con le serrande dei negozi abbassate, le vie del centro e i negozi di Lombardia e Piemonte, passate da zona rossa ad arancione, fin dal mattino e per tutto il giorno sono state prese d’assalto per le compere. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, nel primo giorno della città fuori dalla zona rossa ha rivolto una raccomandazione ai torinesi a fare shopping “In modo responsabile. Supportiamo i negozi di vicinato e, nel contempo, non abbassiamo la guardia”.



