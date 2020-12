“È successo pochi giorni prima della morte”. Maradona, i drammatici retroscena prima della scomparsa del Diez (Di lunedì 30 novembre 2020) La morte di Diego Armando Maradona tiene ancora banco. Non mancano infatti i dubbi sul suo decesso, non a caso il suo medico personale sarebbe ormai stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Qualche giorno fa il presunto figlio Santiago Lara ha chiesto la riesumazione del corpo per il test del Dna: “Mira a garantire la situazione di fatto o di diritto esistente durante il processo. Si eviterebbe la sua possibile cremazione fino a quando non sarà effettuato il test del Dna”. Poi: “Con questo spero di ottenere la mia vera identità. Voglio solo sapere chi sono, non ho pretese economiche. Fino agli ultimi giorni prima della sua morte, quando ha dovuto togliersi il respiratore per parlare, mia madre ha detto ad un gruppo di avvocati che ero il figlio di Dio”. Adesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) La morte di Diego Armandotiene ancora banco. Non mancano infatti i dubbi sul suo decesso, non a caso il suo medico personale sarebbe ormai stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Qualche giorno fa il presunto figlio Santiago Lara ha chiesto la riesumazione del corpo per il test del Dna: “Mira a garantire la situazione di fatto o di diritto esistente durante il processo. Si eviterebbe la sua possibile cremazione fino a quando non sarà effettuato il test del Dna”. Poi: “Con questo spero di ottenere la mia vera identità. Voglio solo sapere chi sono, non ho pretese economiche. Fino agli ultimisua morte, quando ha dovuto togliersi il respiratore per parlare, mia madre ha detto ad un gruppo di avvocati che ero il figlio di Dio”. Adesso ...

