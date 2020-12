"E quello che si è suicidato? Al Napoli non sarebbe successo". Terrificante replica a Cabrini dopo la sparata su Maradona: sfregio a Pessotto (Di lunedì 30 novembre 2020) "Se fosse venuto alla Juventus, ora non sarebbe morto". Queste le parole di Antonio Cabrini su Diego Armando Maradona che hanno scatenato un'ovvia polemica. Parole "storte", sbagliate, scomposte. Eppure, Corrado Ferlaino riesce quasi a fare peggio di Cabrini. Il presidente del Napoli dei record, del Napoli del Pibe de Oro, dice la sua nel corso di un'intervista a RaiNews24, in cui ha parlato di quel momento d'oro della squadra e, soprattutto, di Maradona. Quando gli hanno chiesto di commentare la polemiche innescate dalle parole di Cabrini, ha affermato: "E quel giocatore della Juve che si è suicidato? Al Napoli non sarebbe mai successo". Il riferimento era chiaramente al tentato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) "Se fosse venuto alla Juventus, ora nonmorto". Queste le parole di Antoniosu Diego Armandoche hanno scatenato un'ovvia polemica. Parole "storte", sbagliate, scomposte. Eppure, Corrado Ferlaino riesce quasi a fare peggio di. Il presidente deldei record, deldel Pibe de Oro, dice la sua nel corso di un'intervista a RaiNews24, in cui ha parlato di quel momento d'oro della squadra e, soprattutto, di. Quando gli hanno chiesto di commentare la polemiche innescate dalle parole di, ha affermato: "E quel giocatore della Juve che si è? Alnonmai". Il riferimento era chiaramente al tentato ...

Un dispositivo “rafforzato”, più uomini sul territorio e chiusure, seppur temporanee, che potrebbero però scattare a prescindere dal flusso dei pedoni. Roma si prepara ...

Covid Roma, nuova fase ospedali: aperture a “soffietto” per riattivare i reparti

Gli ospedali della Capitale sono pronti a riattivare le attività ordinarie. Con aperture a “soffietto” e una rimodulazione della rete sanitaria che seguirà la curva ...

