È online il nuovo canale ufficiale di Fedez su Twitch (Di lunedì 30 novembre 2020) Per accedere: https://www.Twitch.tv/zedef ! Dopo aver dato vita con Luis Sal a Muschio Selvaggio, tra i podcast più seguiti di quest’anno, e aver aperto un account su TikTok da oltre 3,5 milioni di iscritti, Fedez continua la sua esplorazione nel mondo degli strumenti digitali anche con questa nuova piattaforma. Il nome dell’account è Zedef (Fedez al contrario) già in passato protagonista di una famosa serie di YouTube in cui l’artista raccontava la sua vita quotidiana. In questa nuova veste, l’artista gioca con il suo essere ormai trentenne e definisce la stanza da cui si collega “La tana del Boomer”, secondo una definizione che viene data dalla giovane Generazione Z a quelli più vecchi di loro. Immerso tra modellini da collezione, pezzi d’arte e oggetti legati al basket, grande passione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 novembre 2020) Per accedere: https://www..tv/zedef ! Dopo aver dato vita con Luis Sal a Muschio Selvaggio, tra i podcast più seguiti di quest’anno, e aver aperto un account su TikTok da oltre 3,5 milioni di iscritti,continua la sua esplorazione nel mondo degli strumenti digitali anche con questa nuova piattaforma. Il nome dell’account è Zedef (al contrario) già in passato protagonista di una famosa serie di YouTube in cui l’artista raccontava la sua vita quotidiana. In questa nuova veste, l’artista gioca con il suo essere ormai trentenne e definisce la stanza da cui si collega “La tana del Boomer”, secondo una definizione che viene data dalla giovane Generazione Z a quelli più vecchi di loro. Immerso tra modellini da collezione, pezzi d’arte e oggetti legati al basket, grande passione ...

ArturoJack7616 : Un ringraziamento speciale a mio fratello @Ilmaestroezra maestro in campo, nella vita e anche su Photoshop a quanto… - _PuntoZip_ : FABIO INGROSSO: Online e in streaming il nuovo singolo FUOCHI D’ARTIFICIO - CeccarelliL_ : FABIO INGROSSO: Online e in streaming il nuovo singolo FUOCHI D’ARTIFICIO - AngyLosi : Vogliono passare tutto il possibile all’online poi hanno un’app che ogni settimana ha un nuovo blocco. #intesasanpaolo #bancaintesa - AnnaBar_ : RT @bibcorsini: Venerdì scorso nessuno è riuscito ad indovinare il nostro #teatroinemoji ?? la risposta giusta era #Carmen di Georges Bizet… -

Ultime Notizie dalla rete : online nuovo HTTP/1.1 Server Too Busy