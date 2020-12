E alla fine anche il coordinatore del Cts ammise l’incapacità del governo (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella follia della gestione a dir poco scriteriata di questa seconda fase dell’emergenza Covid in Italia, siamo arrivati addirittura al punto in cui un esponente del Comitato tecnico-scientifico punta il dito contro il governo Conte contestandone apertamente le decisioni. E ammettendo, tra le righe, l’incapacità di diversi esponenti di punta dell’esecutivo giallorosso. Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, ha spiegato alle pagine de La Stampa che lui avrebbe lasciato i ristoranti aperti per Natale, per il pranzo di famiglia. E che avrebbe da tempo riportati tutti i ragazzi nelle scuole. Tutte decisioni che, però, non rientrano tra le sue competenze. “Ho la posta elettronica invasa di messaggi di genitori che raccontano le difficoltà e i drammi dei figli. La nostra incapacità nel trovare soluzioni sulle scuole sta costruendo una ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella follia della gestione a dir poco scriteriata di questa seconda fase dell’emergenza Covid in Italia, siamo arrivati addirittura al punto in cui un esponente del Comitato tecnico-scientifico punta il dito contro ilConte contestandone apertamente le decisioni. E ammettendo, tra le righe,di diversi esponenti di punta dell’esecutivo giallorosso. Agostino Miozzo,del Cts, ha spiegato alle pagine de La Stampa che lui avrebbe lasciato i ristoranti aperti per Natale, per il pranzo di famiglia. E che avrebbe da tempo riportati tutti i ragazzi nelle scuole. Tutte decisioni che, però, non rientrano tra le sue competenze. “Ho la posta elettronica invasa di messaggi di genitori che raccontano le difficoltà e i drammi dei figli. La nostra incapacità nel trovare soluzioni sulle scuole sta costruendo una ...

Pontifex_it : L’ #Avvento è un incessante richiamo alla speranza: ci ricorda che Dio è presente nella storia per condurla al suo… - chetempochefa : 'È stato molto ingeneroso definire #Maradona secondo canoni usuali, perché lui non era in nessun modo usuale. L'ecc… - sole24ore : Cancellare i debiti pubblici porterebbe alla fine dell’euro - changeofbrain : ma alla fine cyberpunk quando esce???? - anna_sferra : RT @coccinellabruh: stare all'università a quanto pare significa studiare tutto il giorno due materie e sentirsi comunque in colpa alla fin… -

Ultime Notizie dalla rete : alla fine HTTP/1.1 Server Too Busy