Dpcm di Natale, verso il blocco degli spostamenti fra regioni (Di lunedì 30 novembre 2020) La paura è quella di commette un grosso errore come si è fatto per il Ferragosto. Ecco perchè il Dpcm di Natale comporterà molto probabilmente il blocco degli spostamenti fra le regioni tra il 19 dicembre e il 6 gennaio. Un divieto che varrà anche per le regioni in fascia gialla per evitare il pericolo dell’arrivo di una terza ondata di contagi da coronavirus. Dpcm di Natale, niente spostamenti durante le feste Il nuvo Dpcm di Natale si prospetta all’insegna del rigore assoluto. Non sono previsti allentamenti nemmeno per le prossime vacanze di Natale per evitare quando successo a Ferragosto causando la seconda ondata di contagi. “Si deve impedire di ripetere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) La paura è quella di commette un grosso errore come si è fatto per il Ferragosto. Ecco perchè ildicomporterà molto probabilmente ilfra letra il 19 dicembre e il 6 gennaio. Un divieto che varrà anche per lein fascia gialla per evitare il pericolo dell’arrivo di una terza ondata di contagi da coronavirus.di, nientedurante le feste Il nuvodisi prospetta all’insegna del rigore assoluto. Non sono previsti allentamenti nemmeno per le prossime vacanze diper evitare quando successo a Ferragosto causando la seconda ondata di contagi. “Si deve impedire di ripetere ...

pietroraffa : E anche per il 'decreto Natale' circolano bozze a volontà. Nella gestione della pandemia, la fuga (voluta) di not… - Corriere : ?? Cosa si potrà fare e cosa no: il semaforo del nuovo Dpcm di Natale - LegaSalvini : #VESPA ALL'ATTACCO: CHE SENSO HA CHIUDERE I MASSACRATISSIMI RISTORANTI A NATALE E S.STEFANO? - gnu4545 : #30novembre #Dpcm Che senso ha tenere gli impianti chiusi se puoi andare tranquillamente a sciare in Svizzera per l… - badmonta : RT @NatangeloM: Azzurra di sci – La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano! #natale #dpcm #regioni #sci #arancione #rossa #gialla @fattoquot… -