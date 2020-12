Dpcm 3 dicembre, spostamento tra regioni: chi può tornare a casa? Serve l’autocertificazione? Tutto ciò che c’è da sapere (Di lunedì 30 novembre 2020) È in arrivo un nuovo Dpcm, forse quello più atteso. Sono moltissimi gli italiani che sperano di poter rivedere, e non abbracciare, i propri cari durante le feste natalizie. Per antonomasia, il Natale rappresenta unione, amore, generosità e attesa. Il nuovo Dpcm si appella proprio a quest’ultima: attesa di tempi migliori. Sì, perché il “libera tutti” potrebbe portare a una nuova ondata di Covid-19. La seconda è ancora in atto: nonostante sia in calo il numero di positivi quotidiano, quello dei decessi preoccupa e spaventa ancora. Dunque, prudenza sarà la parola d’ordine per questo dicembre 2020. Nuovo Dpcm: spostamenti tra regioni Mancano solo tre giorni al 3 dicembre, la data in cui il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, renderà note le disposizioni anti-Covid per le feste ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 30 novembre 2020) È in arrivo un nuovo, forse quello più atteso. Sono moltissimi gli italiani che sperano di poter rivedere, e non abbracciare, i propri cari durante le feste natalizie. Per antonomasia, il Natale rappresenta unione, amore, generosità e attesa. Il nuovosi appella proprio a quest’ultima: attesa di tempi migliori. Sì, perché il “libera tutti” potrebbe portare a una nuova ondata di Covid-19. La seconda è ancora in atto: nonostante sia in calo il numero di positivi quotidiano, quello dei decessi preoccupa e spaventa ancora. Dunque, prudenza sarà la parola d’ordine per questo2020. Nuovo: spostamenti traMancano solo tre giorni al 3, la data in cui il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, renderà note le disposizioni anti-Covid per le feste ...

