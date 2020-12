Dopo Natale, Boccia..to Capodanno: “Per evitare terza ondata dobbiamo fare così” (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarà bene rassegnarsi. Anche durante le festività natalizie sarà in vigore il coprifuoco per evitare pericolosi assembramenti e per non permettere al virus di tornare a diffondersi come successo Dopo l’estate. La linea del Governo è chiara, il Natale e il Capodanno si festeggeranno tra le mura di casa con pochi intimi. Si attende solo l’ufficialità che verrà sancita nel nuovo e ormai imminente Dpcm, ma le decisioni del Premier Conte e della squadra dei ministri sono chiare. “Se decidiamo che c’è un limite orario per gli spostamenti, che si torna a casa indipendentemente da quello c’è da fare: c’è da festeggiare il Capodanno? Si festeggia a casa“, ha dichiarato Francesco Boccia a RaiNews24. Tutti a casa alle 22, con il ministro per gli affari ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarà bene rassegnarsi. Anche durante le festività natalizie sarà in vigore il coprifuoco perpericolosi assembramenti e per non permettere al virus di tornare a diffondersi come successol’estate. La linea del Governo è chiara, ile ilsi festeggeranno tra le mura di casa con pochi intimi. Si attende solo l’ufficialità che verrà sancita nel nuovo e ormai imminente Dpcm, ma le decisioni del Premier Conte e della squadra dei ministri sono chiare. “Se decidiamo che c’è un limite orario per gli spostamenti, che si torna a casa indipendentemente da quello c’è da: c’è da festeggiare il? Si festeggia a casa“, ha dichiarato Francescoa RaiNews24. Tutti a casa alle 22, con il ministro per gli affari ...

TgLa7 : ++ #Covid19, #VonderLeyen: Evitare revoca misure troppo presto ++ Non ripetere errori estate, scongiurare terza ondata dopo #Natale - Dado5012 : @GiuseppeConteIT Questa è una dittatura insopportabile. Lei non è capace a gestire nulla. Personalmente non seguir… - 273_333 : @tempoweb @FratellidItalia Sarebbe decreto pro Natale ! Bestia spergiura! Dopo inneggia al Natale . Che lerciume le… - hogwartsdreamss : @mvvnlightx Io non ho mai festeggiato un mega capodanno/Natale strafigo come tutti. Sempre in famiglia (che manco m… - Mielinaa : Quando Simone mi chiede che mi piacerebbe per natale io dico sempre nulla o butto qualche cazzata a casaccio, perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Natale HTTP/1.1 Server Too Busy