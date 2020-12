Donnarumma allo scoperto: vuole il rinnovo con il Milan. Le mosse rossonere e la trattativa con Raiola (Di lunedì 30 novembre 2020) La prossima settimana potrebbe essere decisiva nella negoziazione con Massara e Maldini per il rinnovo di Donnaurmma: sono previsti nuovi contatti Leggi su 90min (Di lunedì 30 novembre 2020) La prossima settimana potrebbe essere decisiva nella negoziazione con Massara e Maldini per ildi Donnaurmma: sono previsti nuovi contatti

teo_acm : RT @Stegallio8: Parentesi #Gigio: nel prepartita afferma di voler restare e che il suo procuratore sa cosa deve fare. Durante il match inan… - KunGrax : RT @Stegallio8: Parentesi #Gigio: nel prepartita afferma di voler restare e che il suo procuratore sa cosa deve fare. Durante il match inan… - Livia_DiGioia : RT @fabriziobocca1: Milan sempre più al comando, non solo #Ibrahimovic, l'altro fenomeno è #Donnarumma. Ne parliamo in #Bloooog! il Bar Spo… - prestia_fabio : RT @fabriziobocca1: Milan sempre più al comando, non solo #Ibrahimovic, l'altro fenomeno è #Donnarumma. Ne parliamo in #Bloooog! il Bar Spo… - streghina62 : RT @fabriziobocca1: Milan sempre più al comando, non solo #Ibrahimovic, l'altro fenomeno è #Donnarumma. Ne parliamo in #Bloooog! il Bar Spo… -