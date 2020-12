Donald Trump non ha espresso condoglianze per la morte di Madonna | confondendola con Maradona

Leggi su facta.news

(Di lunedì 30 novembre 2020) Venerdì 27 novembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di un’immagine pubblicata il 26 novembre su Facebook. L’immagine in questione si presenta come il presunto screenshot di un tweet in lingua inglese pubblicato dache tradotto reciterebbe: «È molto triste sentire delladi. Una grande persona. La sua musica era meravigliosa. Ricordo di aver ascoltato i suoi album nei primi anni ‘80. Riposa in pace!» Si tratta di un’immagine modificata che veicola una notizia falsa. Il presunto tweet non compare infatti sull’account Twitter ufficiale di, che in generale non ha dedicato alcun messaggio alladel calciatore. Secondo Politwoops, piattaforma creata da ...