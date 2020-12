Domenica live, Marina La Rosa shock sull’ex: “Ha tentato di investirmi” (Di lunedì 30 novembre 2020) Marina La Rosa ha denunciato le violenze subite da adolescente in una relazione malata, avuta con un uomo più grande di lei, che oggi non perdonerebbe. La denuncia in questione è giunta in tv, nel salottino di Domenica live, dove la gieffina storica della prima edizione del Gf ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul conto della sua vita. L’intervista in questione giunge a pochi giorni dalla data in cui è ricorsa la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato l’ex gieffina messinese. Domenica live, Marina La Rosa si confessa In un’intervista concessa a Domenica live nella puntata registratasi lo scorso 29 novembre 2020, Marina La ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 30 novembre 2020)Laha denunciato le violenze subite da adolescente in una relazione malata, avuta con un uomo più grande di lei, che oggi non perdonerebbe. La denuncia in questione è giunta in tv, nel salottino di, dove la gieffina storica della prima edizione del Gf ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul conto della sua vita. L’intervista in questione giunge a pochi giorni dalla data in cui è ricorsa la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato l’ex gieffina messinese.Lasi confessa In un’intervista concessa anella puntata registratasi lo scorso 29 novembre 2020,La ...

carmelitadurso : Grazie perché anche ieri avete scelto #noneladurso!Picchi di 3mln e del 24%con 9mln di contatti!La politica con due… - Radio3tweet : Una notte in un museo deserto, riempito solo dalla voce e la chitarra di Devendra Banhart: una puntata speciale di… - Inter : ?? | DOMANI I nerazzurri tornano in scena ?? #InterTorino è live su #DAZN domenica dalle 15! ??… - clikservernet : Barbara D’Urso, la confessione a Domenica Live: “Ho visto Pippo Baudo in mutande” - Noovyis : (Barbara D’Urso, la confessione a Domenica Live: “Ho visto Pippo Baudo in mutande”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica live HTTP/1.1 Server Too Busy