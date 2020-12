Domenica Live, Gilles Rocca ha paura del matrimonio? (Di lunedì 30 novembre 2020) A Domenica Live Gilles Rocca racconta come è arrivato a vincere Ballando con le Stelle. Ringrazia Morgan e Bugo e soprattutto Miriam, la sua fidanzata da cui vorrebbe una bambina. Il matrimonio? Meglio di no… Barbara D’Urso non ci crede. Non crede che Gilles Rocca non abbia mai ballato in vita sua prima di Ballando. “Lo giuro”. Un successo che arriva da lontano il suo. Calciatore mancato, tecnico Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 30 novembre 2020) Aracconta come è arrivato a vincere Ballando con le Stelle. Ringrazia Morgan e Bugo e soprattutto Miriam, la sua fidanzata da cui vorrebbe una bambina. Il? Meglio di no… Barbara D’Urso non ci crede. Non crede chenon abbia mai ballato in vita sua prima di Ballando. “Lo giuro”. Un successo che arriva da lontano il suo. Calciatore mancato, tecnico Articolo completo: dal blog SoloDonna

carmelitadurso : Grazie perché anche ieri avete scelto #noneladurso!Picchi di 3mln e del 24%con 9mln di contatti!La politica con due… - Radio3tweet : Una notte in un museo deserto, riempito solo dalla voce e la chitarra di Devendra Banhart: una puntata speciale di… - GossipItalia3 : Marina La Rosa choc a “Domenica Live”: «Sangue sul viso. Il mio ex cercò di investirmi…» #gossipitalianews - Italia_Notizie : Barbara D’Urso, la confessione a Domenica Live: “Ho visto Pippo Baudo in mutande” - BISLACCO3 : RT @carmelitadurso: Grazie perché anche ieri avete scelto #noneladurso!Picchi di 3mln e del 24%con 9mln di contatti!La politica con due Min… -