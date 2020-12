Dolce&Gabbana e Sfera Ebbasta, non solo «Baby» (Di lunedì 30 novembre 2020) Quello tra Dolce&Gabbana e Sfera Ebbasta sembra essere l'inizio di una proficua e interessante collaborazione. Già, perché il rapper non solo ha indossato un total look firmato dalla casa di moda italiana - composto da una giacca in vinile azzurro con cerniere bianche a contrasto, pantaloni abbinati e una T-shirt bianca - per il lancio del suo nuovo singolo Baby realizzato con il cantante colombiano J Balvin, e contenuto nel nuovo album di Sfera dal titolo Famoso. Ma è anche il «protagonista» di un progetto speciale che ha debuttato in questi giorni online. Sfera Ebbasta, Dolce&Gabbana Sfera Ebbasta, Dolce&Gabbana. Courtesy Press OfficeDi cosa si tratta? Dolce&Gabbana ha firmato una T-shirt bianca e nera con le ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 30 novembre 2020) Quello tra Dolce&Gabbana esembra essere l'inizio di una proficua e interessante collaborazione. Già, perché il rapper nonha indossato un total look firmato dalla casa di moda italiana - composto da una giacca in vinile azzurro con cerniere bianche a contrasto, pantaloni abbinati e una T-shirt bianca - per il lancio del suo nuovo singolorealizzato con il cantante colombiano J Balvin, e contenuto nel nuovo album didal titolo Famoso. Ma è anche il «protagonista» di un progetto speciale che ha debuttato in questi giorni online., Dolce&Gabbana, Dolce&Gabbana. Courtesy Press OfficeDi cosa si tratta? Dolce&Gabbana ha firmato una T-shirt bianca e nera con le ...

chetempochefa : 'Dolce è sentire Come nel mio cuore Ora umilmente Sta nascendo amore' @AndreaBocelli con Fratello Sole Sorella Lun… - _goldenhaz_ : @harryxsavedme Non ti conosco ma da quello che vedo sembri una ragazza così simpatica e dolce come fai a stargli sul cazzo ? - ElisaCuccolo : RT @massimo4951: Lei è Nerina una nonnina di più di 10 anni da sempre in canile pesa circa 15 kg ed è molto dolce con le persone e con i su… - petbooking : PET&found - MASCARA dolce e bellissimo nerino - MarioMarziani : CROSTATA STRUDEL CREMA E MELE dolce ripieno cremoso -

Ultime Notizie dalla rete : Dolce&Gabbana Sfera HTTP/1.1 Server Too Busy