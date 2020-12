Dodicesima settimana di NFL (Di lunedì 30 novembre 2020) La 2020 si è aperta con le vittorie di Texans e Football Team, nella giornata del Thanksgiving Day. Nel primo turno della domenica, i Patriots si sono resi protagonisti di una rimonta pazzesca, contro i Cardinals. I Giants hanno vinto, mentre i Raiders hanno incassato una pesante sconfitta. I match delle 22:05 e 22:25 hanno visto trionfare Saints, 49ers e Chiefs. San Francisco ha battuto, per la seconda volta quest’anno, i Rams, completando la rimonta nel finale. Dodicesima settimana: rivincita dei Titans? Titans-Colts 45-26. I Titans battono i Colts e riprendono il comando della AFC South. Tennessee, con una netta vittoria, riscatta la sconfitta subita per mano dei rivali in Week 10. Questa volta, i Titans non lasciano scampo ai Colts e chiudono la pratica già nel primo tempo, grazie a un grande secondo quarto. La difesa di Indianapolis non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 30 novembre 2020) La 2020 si è aperta con le vittorie di Texans e Football Team, nella giornata del Thanksgiving Day. Nel primo turno della domenica, i Patriots si sono resi protagonisti di una rimonta pazzesca, contro i Cardinals. I Giants hanno vinto, mentre i Raiders hanno incassato una pesante sconfitta. I match delle 22:05 e 22:25 hanno visto trionfare Saints, 49ers e Chiefs. San Francisco ha battuto, per la seconda volta quest’anno, i Rams, completando la rimonta nel finale.: rivincita dei Titans? Titans-Colts 45-26. I Titans battono i Colts e riprendono il comando della AFC South. Tennessee, con una netta vittoria, riscatta la sconfitta subita per mano dei rivali in Week 10. Questa volta, i Titans non lasciano scampo ai Colts e chiudono la pratica già nel primo tempo, grazie a un grande secondo quarto. La difesa di Indianapolis non ...

