Dl sicurezza | Fornaro | ‘si torna a normalità ma Ue deve fare di più’

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Questo decreto riporta le cose alla, alladi un Paese civile che rispetta le convenzioni internazionali. I decreti precedenti, invece, avevano messo l’Italia -lo dicono i rapporti dell’Onu, lo dicono i rapporti delle organizzazioni collegate all’Onu- avevano portato l’Italia, nel migliore dei casi, ad essere un Paese border rispetto alla civiltà e, in molti altri, alla realtà di oltrepassarla”. Lo ha affermato Federico, capogruppo di Leu alla Camera, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto legge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

“Era un punto qualificante per la nascita del nuovo governo, ora l’Italia torna nel novero delle nazioni civili”, ha rivendicato in Aula Federico Fornaro (capogruppo ... l’unico strumento per ...Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Questo decreto riporta le cose alla normalità, alla normalità di un Paese civile che rispetta le convenzioni internazionali. I decreti precedenti, invece, avevano messo l' ...