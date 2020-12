Dl Ristori, quattro decreti per 18 miliardi di euro: tutte le misure (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Governo ha messo in campo quattro decreti legge per fronteggiare le conseguenze di questa seconda ondata della pandemia. Dai bonus ai contributi a fondo perduti, passando per cig e fisco: ecco ... Leggi su today (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Governo ha messo in campolegge per fronteggiare le conseguenze di questa seconda ondata della pandemia. Dai bonus ai contributi a fondo perduti, passando per cig e fisco: ecco ...

PalermoToday : Dl Ristori, quattro decreti per 18 miliardi di euro: tutte le misure - Today_it : Dl Ristori, quattro decreti per 18 miliardi di euro: tutte le misure - Vivodisogniebas : RT @TgrVeneto: Rinvio delle tasse, in particolare per le aziende piccole e medie e bonus agli addetti di spettacolo, turismo, sport. Platea… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Rinvio delle tasse, in particolare per le aziende piccole e medie e bonus agli addetti di spettacolo, turismo, sport. Platea… - alcinx : RT @TgrVeneto: Rinvio delle tasse, in particolare per le aziende piccole e medie e bonus agli addetti di spettacolo, turismo, sport. Platea… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristori quattro Ristori quater, rinviate le scadenze fiscali Indennizzi per gli stagionali Corriere della Sera 18 miliardi di euro di «ristori» in poco più di un mese e a gennaio arriva il quinto

Diciotto miliardi di euro in meno di un mese per quattro decreto «ristori». E un quinto già si prepara a gennaio. E non è detto che sarà l’ultimo, dato che la pandemia continuerà richiederà nuove ...

Ristori quater, Mattarella ha firmato il dl: risorse per altri 8 miliardi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge ristori quater: rinviate le scadente fiscali e in arrivo nuovi bonus.

Diciotto miliardi di euro in meno di un mese per quattro decreto «ristori». E un quinto già si prepara a gennaio. E non è detto che sarà l’ultimo, dato che la pandemia continuerà richiederà nuove ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge ristori quater: rinviate le scadente fiscali e in arrivo nuovi bonus.