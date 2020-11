**Dl ristori: nota Chigi, 68,5 mln per straordinari forze armate** (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Con il decreto legge ristori quater vengono stanziati 68,5 milioni di euro, per gli straordinari delle forze armate, compresi i medici. Lo comunica palazzo Chigi, nella nota che segue il Cdm che ha approvato il provvedimento. In particolare oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell'emergenza covid. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Con il decreto leggequater vengono stanziati 68,5 milioni di euro, per glidellearmate, compresi i medici. Lo comunica palazzo, nellache segue il Cdm che ha approvato il provvedimento. In particolare oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delledi polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delledi polizia e per il pagamento deglidei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell'emergenza covid.

