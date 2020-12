Diritti umani violati in Egitto ma Al-Sisi rimane l’amico di tutti (Di lunedì 30 novembre 2020) Ondata di arresti e accuse alle Ong. Ma il regime sa che le democrazie occidentali non faranno pressioni. Perché in ballo ci sono sempre gli investimenti da difendere Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 30 novembre 2020) Ondata di arresti e accuse alle Ong. Ma il regime sa che le democrazie occidentali non faranno pressioni. Perché in ballo ci sono sempre gli investimenti da difendere

amnestyitalia : Oggi è la giornata per le difensore dei diritti umani. Alcune di loro si trovano ingiustamente in carcere, come Nas… - sole24ore : La Svizzera dice no a imprese responsabili per reati ambientali e diritti umani - mannocchia : Egitto, diritti umani e doppio standard. Ne scrivo per @espressonline - wesatimes : Il difensore dei diritti umani sudafricano chiede alle Nazioni Unite di accelerare il referendum nel Sahara occiden… - SviluppoFelice : Frontex contro i migranti viola i diritti umani -