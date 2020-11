Dio creò il calcio e vide che era. . . Maradona! (Di lunedì 30 novembre 2020) di Alberto Sigona. L’argentino è stato il paradigma della figura universale la cui fama ha travalicato la circoscrizione dello sport. Diego Armando Maradona non è stato un grande calciatore. Non è stato un sommo fuoriclasse nè un egregio prestigiatore del pallone. Tantomeno un mirabile maestro della fantasia. No, e poi no. Definirlo tale sarebbe a Leggi su freeskipper (Di lunedì 30 novembre 2020) di Alberto Sigona. L’argentino è stato il paradigma della figura universale la cui fama ha travalicato la circoscrizione dello sport. Diego Armando Maradona non è stato un grande calciatore. Non è stato un sommo fuoriclasse nè un egregio prestigiatore del pallone. Tantomeno un mirabile maestro della fantasia. No, e poi no. Definirlo tale sarebbe a

weirdodays : SF VKJFJNSVJWNFVJNFJKBVN ANDREW SE VA AL INFIERNO ME DIO FOLLOW me mori creo - IUb0tttt : Creo que a esa persona la intimide, por eso después de esos insultos me dio bloq JSJSJSJSJSJ ?? - RebornGontier : Literalmente me siguieron dos personas jsjsjsjsj y creo que una me dió unf ?? - carlo_tommasi : ? ?????? ??` ???? ?????????? ???????? ?????? ??'????????: ?? ?????? ????????' ??'???????? ?????????? ?? ?????? ????????????????. Qui -> - lauraCY8 : RT @TaniaDeAngelis2: ...con l'intento di arrivare a capire se Dio avesse davanti a se altre scelte quando creò il mondo Albert Einstein… -