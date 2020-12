Dieguito Fernando Maradona | l’ultima richiesta di Diego per il figlio

(Di lunedì 30 novembre 2020) Una volta chiarite le accuse di strupro per, soffermiamoci sulla particolarefatta daper il. Come riportato da ‘gonfialarete.com‘, a distanza di qualche giorno dalla morte, il Pibe de Oro avrebbe inviato un messaggio vocale su WhatsApp a Mario Baudry, attuale compagno di Veronica Ojeda, nonché madre di. La leggenda argentina ha parlato dell’ex compagna in toni molto affettuosi, facendo unaa Baudry sul. Nonostante l’aquilone galattico abbia egli stesso ammesso di avere una montagna di figli, nella nota ...

DilectisG : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : - trimpa48 : RT @notizioso: Dieguito Fernando, l'ultimo figlio di #diegomaradona è stato accompagnato all'interno della #CasaRosada la madre Veronica Oj… - vinborriello : RT @notizioso: Dieguito Fernando, l'ultimo figlio di #diegomaradona è stato accompagnato all'interno della #CasaRosada la madre Veronica Oj… - notizioso : Dieguito Fernando, l'ultimo figlio di #diegomaradona è stato accompagnato all'interno della #CasaRosada la madre Ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieguito Fernando

Una volta chiarite le accuse di strupro per Maradona, soffermiamoci sulla particolare richiesta fatta da Diego per il figlio Dieguito ...In Argentina è stato diffuso un messaggio vocale che Diego Maradona ha inviato a Mario Baudry, l'attuale compagna della sua ex, Verónica Ojeda. Nella registra ...