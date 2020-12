Detto Fatto | quei minuti scandalosi sono materiale educativo prezioso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Devo ringraziare Rai2 e soprattutto la trasmissionecon Bianca Guaccero perché mi hanno offerto l’occasione per fare una lezione di educazione civica con i miei alunni. Sì, avete letto bene. Settimana scorsa ho mostrato ai miei ragazzi (che l’avevano già visto, tra l’altro) il video della “spesa sexy” dove la pole dancer Emily Angelillo, in minigonna di pelle e tacchi alti, spiega come comportarsi al supermercato, sia spingendo il carrello con la giusta postura sia raccogliendo i prodotti dagli scaffali in maniera “intrigante” ed eventualmente da terra, con le gambe chiuse per non “rendere la situazione più volgare”. Quel video è stata l’occasione per riflettere con dei ragazzi di dieci anni sulla comunicazione, sulla televisione ma anche sul ruolo della donna, sul corpo, sull’atteggiamento dei maschi. Quegli...