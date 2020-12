“Detto Fatto”, il sessismo non si combatte attaccando la ballerina (Di martedì 1 dicembre 2020) C’è un confine tra critica e violenza. E nella vicenda del tutorial di Detto Fatto quel confine è stato di gran lunga superato. Perché in rete c’è chi ha pensato fosse giusto combattere il sessismo e difendere la dignità delle donne attaccando altre donne. Basta fare un giro tra i commenti alle foto di Bianca Guaccero e della ballerina protagonista del video al supermercato per rendersi conto del paradosso. Sono trascorsi alcuni giorni dalla messa in onda e, nonostante sia stato scritto di tutto e di più, le polemiche non accennano a diminuire. Il programma è stato sospeso (anche se al suo posto è andata in onda una replica con modelle in lingerie che ha fatto altrettanto discutere), la conduttrice ha chiesto scusa via social e i vertici Rai hanno promesso di indagare sull’accaduto. Ma c’è un’altra persona coinvolta ... Leggi su dilei (Di martedì 1 dicembre 2020) C’è un confine tra critica e violenza. E nella vicenda del tutorial di Detto Fatto quel confine è stato di gran lunga superato. Perché in rete c’è chi ha pensato fosse giustore ile difendere la dignità delle donnealtre donne. Basta fare un giro tra i commenti alle foto di Bianca Guaccero e dellaprotagonista del video al supermercato per rendersi conto del paradosso. Sono trascorsi alcuni giorni dalla messa in onda e, nonostante sia stato scritto di tutto e di più, le polemiche non accennano a diminuire. Il programma è stato sospeso (anche se al suo posto è andata in onda una replica con modelle in lingerie che ha fatto altrettanto discutere), la conduttrice ha chiesto scusa via social e i vertici Rai hanno promesso di indagare sull’accaduto. Ma c’è un’altra persona coinvolta ...

stanzaselvaggia : Consigliere e capogruppo Lega provincia di Livorno. Direi che il tutorial di Detto Fatto al confronto è robetta. - HuffPostItalia : 'Detto Fatto' viene sospeso, ma poi va in replica la puntata della sfilata in lingerie - trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - LetiGualinetti : 'Alle donne viene molto piú naturale ringraziare un miliardario'. Sospendiamo Detto Fatto, ma ai geniali opinionist… - Veronica__3 : RT @littlethingsmar: SCHIFO. SCHIFO. SCHIFO. MA UN PROVVEDIMENTO STILE QUELLO DELLA RAI PER DETTO FATTO NO? PERCHÈ SI VA AVANTI DA TROPPO… -

