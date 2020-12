Deputy | arriva la serie tra il poliziesco e il western moderno con Stephen Dorff

(Di lunedì 30 novembre 2020) La frontiera è sempre lì nell’immaginario statunitense, nonostante i cellulari, i satelliti e la tv in streaming come facilmente dimostra, la nuovaprocedural che riverdisce il genereinfondendogli un’atmosfera. Il tutto partendo dalla contea di Los Angeles. Con questo spunto sbarcano su Fox (112, Sky) ogni venerdì alle 21,00 a partire dall’11 dicembre i 13 episodi diideati da Will Beall (Training Day, Castle) con protagonista(Blade, True Detective).anticipazioni trama Al centro della trama divi è il dipartimento dello sceriffo nella contea di Los Angeles. Quando lo sceriffo muore improvvisamente, viene eletto il suo sostituto, Bill Hollister ...

