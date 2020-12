Dentro le stanze caleidoscopiche delle famiglie (Di martedì 1 dicembre 2020) «Lo spazio è importante, non solo perché funziona come una traccia di noi Ma soprattutto è importante perché accoglie la pesantezza caratteristica dei corpi. Noi crediamo di legarci a relazioni, sentimenti, persone; ma siamo molto più legati ai luoghi e agli oggetti che hanno accolto noi». È una vera e propria dichiarazione di intenti quella che Daniele Petruccioli enuncia nella seconda metà del suo romanzo d’esordio Casa delle madri, per Terrarossa Edizioni (pp. 292, euro 16). È UNA VISIONE ribadita … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 dicembre 2020) «Lo spazio è importante, non solo perché funziona come una traccia di noi Ma soprattutto è importante perché accoglie la pesantezza caratteristica dei corpi. Noi crediamo di legarci a relazioni, sentimenti, persone; ma siamo molto più legati ai luoghi e agli oggetti che hanno accolto noi». È una vera e propria dichiarazione di intenti quella che Daniele Petruccioli enuncia nella seconda metà del suo romanzo d’esordio Casamadri, per Terrarossa Edizioni (pp. 292, euro 16). È UNA VISIONE ribadita … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

