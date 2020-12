Demon Slayer The Movie: Mugen Train supera Titanic al boxoffice giapponese (Di lunedì 30 novembre 2020) Demon Slayer The Movie: Mugen Train è diventato il secondo film di più grande successo al boxoffice giapponese, dopo aver superato anche Titanic. Un altro storico traguardo per Demon Slayer The Movie: Mugen Train al boxoffice giapponese: il film basato sul manga di successo Koyoharu Got?ge, Kimetsu No Yaiba (Demon Slayer) continuazione dell'altrettanto popolare anime tratto sempre dall'opera del mangaka, ha infatti superato un mostro sacro dei botteghini... Titanic. Fin dalla sua uscita nel Paese del Sol Levante, ovvero dal 16 ottobre scorso, il film di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 30 novembre 2020)Theè diventato il secondo film di più grande successo al, dopo averto anche. Un altro storico traguardo perTheal: il film basato sul manga di successo Koyoharu Got?ge, Kimetsu No Yaiba () continuazione dell'altrettanto popolare anime tratto sempre dall'opera del mangaka, ha infattito un mostro sacro dei botteghini.... Fin dalla sua uscita nel Paese del Sol Levante, ovvero dal 16 ottobre scorso, il film di ...

preciiousdawn : Io mi immagino Douma di Kimetsu no Yaiba/Demon Slayer con la voce di Mamoru Miyano. - nijionyx : raga ho finito hxh e poi ho iniziato demon slayer e l’ho finito, potreste consigliarmi altri anime simili plz? - bokettoo_ : Volevo continuare Demon Slayer ma mi son messa a fare la crema al caffè con mamma e ora devo mettermi a studiare - _kuroonavirus : non io indecisa se vedere demon slayer da mesi no - Gimmieyoursoul : Ah sì comunque ho iniziato totalmente a caso Demon Slayer ho visto solo un episodio per ora perché non ho tempo per… -