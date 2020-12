Delirio a Forum. Silvana, denunciata per stalking, al presunto amante: «Per te ho lasciato anche Claudio Baglioni» – Video (Di lunedì 30 novembre 2020) Silvana - Forum Follia e disagio nel tribunale di Forum. Nella causa in onda stamattina su Canale 5, i telespettatori si sono infatti trovati di fronte ad una “presunta” ex di Claudio Baglioni. Silvana, impiegata in un supermercato, è stata trascinata in trasmissione da Alessandro, un uomo che sosteneva di non aver mai avuto una relazione con lei, a differenza di quanto la diretta interessata dichiarava. Una discussione che ha preso presto i toni tragicomici, con la donna – visibilmente su di giri – che ha rinfacciato al “fidanzato” di aver troncato la relazione con il cantante pur di stare con lui! Al giudice Francesco Foti, Alessandro, sposato da 10 anni con Patrizia e con 2 figli, ha spiegato di essere vittima di stalking da parte di Silvana, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 30 novembre 2020)Follia e disagio nel tribunale di. Nella causa in onda stamattina su Canale 5, i telespettatori si sono infatti trovati di fronte ad una “presunta” ex di, impiegata in un supermercato, è stata trascinata in trasmissione da Alessandro, un uomo che sosteneva di non aver mai avuto una relazione con lei, a differenza di quanto la diretta interessata dichiarava. Una discussione che ha preso presto i toni tragicomici, con la donna – visibilmente su di giri – che ha rinfacciato al “fidanzato” di aver troncato la relazione con il cantante pur di stare con lui! Al giudice Francesco Foti, Alessandro, sposato da 10 anni con Patrizia e con 2 figli, ha spiegato di essere vittima dida parte di, ...

