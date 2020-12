Deficit di vitamina D | sintomi e cosa mangiare in caso di carenza

Leggi su dilei

(Di lunedì 30 novembre 2020) Per funzionare correttamente il nostro organismo ha bisogno di nutrienti come vitamine e sali minerali. LaD ad esempio, un pro-ormone liposolubile, svolge numerose funzioni tra cui quella di favorire l’assorbimento di fosforo e calcio contribuendo così ad avere ossa sane e forti. Inoltre, concorre al buon funzionamento del sistema nervoso, muscolare e immunitario. Può però capitare, che i livelli di questanel sangue siano più bassi rispetto a quelli che vengono considerati “normali”: in questosi parla didiD o ipovitaminosi. Le cause possono essere legate a diversi fattori tra cui: bassa esposizione ai raggi del sole; problemi di malassorbimento della; dieta povera di alimenti contenentiD; assunzione di ...