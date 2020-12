Decreto Ristori: sussidio da 800 euro per i collaboratori sportivi (Di lunedì 30 novembre 2020) Il quarto Decreto Ristori garantisce un bonus di 800 euro per i collaboratori sportivi: vediamo a chi spetta e quando fare domanda. Bonus di Natale da 800 euro per i lavoratori dello sport: a chi spetta su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 30 novembre 2020) Il quartogarantisce un bonus di 800per i: vediamo a chi spetta e quando fare domanda. Bonus di Natale da 800per i lavoratori dello sport: a chi spetta su Notizie.it.

borghi_claudio : @nucciogatto Si è vero, ho controllato. Incredibilmente pare non ci sia nemmeno nel nuovo elenco previsto per il de… - Agenzia_Ansa : Via libera del Cdm al decreto #Ristori quater, rinvio delle tasse e nuovi aiuti #covid #ANSA - fanpage : ?? Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato il Decreto Ristori quater da 8 miliardi di euro. Tante le novità co… - beverlytozier3 : RT @matteograndi: DECRETO RISTORI QUATER: LE SCADENZE PER GLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP PREVISTE PER IL 30 NOVEMBRE SONO PROROGATE AL 10 D… - vivereitalia : Decreto 'Ristori Quater', il Consiglio dei Ministri lo approva: le principali misure introdotte… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Ristori HTTP/1.1 Server Too Busy