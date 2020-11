Decreto Ristori Quater: rinvii di tasse, sospensioni e indennità. Ecco tutti gli aiuti categoria per categoria (Di lunedì 30 novembre 2020) Si è riunito ieri il Consiglio dei Ministri e nella notte è stato approvato il Decreto Ristori Quater da 8 miliardi. rinvii, sospensioni di tasse e indennità per sostenere gli italiani messi a dura prova durante questa pandemia, per cercare di risollevare quei settori più colpiti dalla crisi. “Prosegue senza sosta il lavoro del Governo per ampliare e rafforzare il sostegno ai lavoratori, ai professionisti e alle imprese italiane che non devono sentirsi soli davanti alle difficoltà che questa crisi covid pone, da cui, sono sicuro, usciremo presto tutti insieme. Non siete soli, lo Stato è al vostro fianco” – ha dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Leggi anche: Piano Cashback: il bonus di 150 euro si potrà richiedere da dicembre, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) Si è riunito ieri il Consiglio dei Ministri e nella notte è stato approvato ilda 8 miliardi.diper sostenere gli italiani messi a dura prova durante questa pandemia, per cercare di risollevare quei settori più colpiti dalla crisi. “Prosegue senza sosta il lavoro del Governo per ampliare e rafforzare il sostegno ai lavoratori, ai professionisti e alle imprese italiane che non devono sentirsi soli davanti alle difficoltà che questa crisi covid pone, da cui, sono sicuro, usciremo prestoinsieme. Non siete soli, lo Stato è al vostro fianco” – ha dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Leggi anche: Piano Cashback: il bonus di 150 euro si potrà richiedere da dicembre, ...

Spostamento acconti di novembre per tutti al 10 dicembre, per zone rosse, ristoranti e per chi ha avuto calo di fatturato del 33% rinvio al 30 aprile 2021, sospese Iva e ritenute