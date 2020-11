Decreto Ristori Quater approvato: rinvio tasse, contributi, nuovi indennizzi. Le misure (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella tarda serata del 29 novembre il governo ha dato il via libera all’atteso Decreto Ristori Quater, il quarto step dei provvedimenti di ristoro per contribuenti e attività colpiti dalla crisi sociale dovuta ai diversi lockdown Covid, e di rinvio e sopsensione tasse per gli stessi. Per finanziare le misure inserite nel Decreto sono stati stanziati 8 miliardi, corrispondenti allo scostamento di bilancio approvato in modo unanime dal Parlamento a fine novembre. Come reso noto da un comunicato di Palazzo Chigi, il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella tarda serata del 29 novembre il governo ha dato il via libera all’atteso, il quarto step dei provvedimenti di ristoro per contribuenti e attività colpiti dalla crisi sociale dovuta ai diversi lockdown Covid, e die sopsensioneper gli stessi. Per finanziare leinserite nelsono stati stanziati 8 miliardi, corrispondenti allo scostamento di bilancioin modo unanime dal Parlamento a fine novembre. Come reso noto da un comunicato di Palazzo Chigi, il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere lenecessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla ...

