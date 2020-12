Decreto Ristori, mille euro per i lavoratori di spettacolo e turismo. Aiuti anche allo sport (Di lunedì 30 novembre 2020) Nottata di lavoro per il Consiglio dei ministri : sul tavolo, il Decreto Ristori quater. Il provvedimento prevede nuovi Aiuti per altri 8 miliardi dopo quelli già varati per imprese e cittadini messi ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020) Nottata di lavoro per il Consiglio dei ministri : sul tavolo, ilquater. Il provvedimento prevede nuoviper altri 8 miliardi dopo quelli già varati per imprese e cittadini messi ...

borghi_claudio : @nucciogatto Si è vero, ho controllato. Incredibilmente pare non ci sia nemmeno nel nuovo elenco previsto per il de… - Agenzia_Ansa : Via libera del Cdm al decreto #Ristori quater, rinvio delle tasse e nuovi aiuti #covid #ANSA - sole24ore : La prima pagina del Sole 24 Ore di oggi: in apertura l'effetto #Covid sul consumo di #farmaci e il #decreto sulla… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Ristori quater, il governo approva il decreto: in arrivo altri 8 miliardi di aiuti. Dal rinvio delle tasse al bonus pe… - CultEvent_tweet : RT @antnqu: Non mi pare così comunista chiedere 1000€ a chi ne dichiara 500k RT #Decreto Ristori quater in cdm per l'ok in serata: bonus di… -