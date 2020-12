De Luca | Covid-19 | “Ringrazio Gattuso per le sue parole | appelli come il suo aiutano molto”

Luca_Gualtieri1 : Ecco le regioni europee la cui #economia potrebbe essere colpita più duramente dal #covid_19 - apetrazzuolo : CAMPANIA - De Luca: 'Ringrazio Gattuso, le sue parole ci aiutano a governare questo periodo difficile e a vincere l… - mobile_luca : @isabellaisola3 A Parigi però protestano contro la nuova legge sulla sicurezza che vieta di diffondere immagini che… - Luca_Gualtieri1 : La caduta di #produzione e #consumi privati in #Europa durante la prima ondata di #Covid (secondo trimestre di ques… - alessita_1994 : Le #parole di Gattuso sul mancato rispetto delle norme anti covid durante le commemorazioni per Maradona,avrebbero… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Covid

Stasera in tv 1 dicembre 2020. La programmazione delle reti pubbliche e private, dei canali digitali e della piattaforma satellitare.Il ”Doc”, quello vero, è in trincea contro il covid. Pierdante Piccioni, 61 anni, nato in provincia di Cremona e in servizio a Lodi, è il medico smemorato che ha ispirato ...