De Luca alla Lega: 'Faccio monologhi? E i 200 tweet al giorno di quello che ha rubato 49 milioni sono dialogo'? (Di lunedì 30 novembre 2020) La battuto non gli manca: "Dite che, dal punto di vista comunicativo, il presidente della Regione fa il monologo quando in una trasmissione cerca di dare informazioni ai cittadini. Perché, il valoroso ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 novembre 2020) La battuto non gli manca: "Dite che, dal punto di vista comunicativo, il presidente della Regione fa il monologo quando in una trasmissione cerca di dare informazioni ai cittadini. Perché, il valoroso ...

enpaonlus : Campania, il cane che commuove: segue il feretro del padrone fino alla sepoltura - _Carabinieri_ : Non farti rubare i sogni: per dire 'no' alla violenza sulle donne, contatta una delle oltre 4.500 Stazioni… - luca_passani : @terminologia @techpat_yt il 20% degli italiani scrive o scriverebbe qual'è. Se non lo fanno è per non discutere. E… - luca_tessitore : RT @janavel7: So che non è popolare dirlo, ma lo dico lo stesso: ciò che hanno fatto le Iene con la fidanzata di Conte non è giornalismo, m… - real_fabristol : @oh_luca Così i cittadini sanno che se passano una soglia illegale verranno puniti e non stiamo più qui a litigare.… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca alla De Luca alla conquista di Napoli. Asse Pd - M5S per bloccarlo Il Manifesto La programmazione delle reti pubbliche e private, dei canali digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 1 dicembre 2020. La programmazione delle reti pubbliche e private, dei canali digitali e della piattaforma satellitare.

Covid, il medico che ha ispirato la fiction Doc: «I virologi hanno rovinato l’immagine di noi dottori»

Il ”Doc”, quello vero, è in trincea contro il covid. Pierdante Piccioni, 61 anni, nato in provincia di Cremona e in servizio a Lodi, è il medico smemorato che ha ispirato ...

Stasera in tv 1 dicembre 2020. La programmazione delle reti pubbliche e private, dei canali digitali e della piattaforma satellitare.Il ”Doc”, quello vero, è in trincea contro il covid. Pierdante Piccioni, 61 anni, nato in provincia di Cremona e in servizio a Lodi, è il medico smemorato che ha ispirato ...