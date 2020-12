De Ligt Juventus, il Barça non molla: pronta una nuova offerta monstre (Di lunedì 30 novembre 2020) DE Ligt Juventus – Si è appena ristabilito dall’infortunio alla spalla, ma De Ligt sembra essersi calato molto bene all’interno della nuova Juve targata Andrea Pirlo. Anche nella brutta prestazione offerta dai bianconeri contro il Benevento, infatti, l’ex capitano dell’Ajax è sembrato uno dei più in palla. Salvando in più di una circostanza la porta di Szczesny con chiusure portentose. Le sue prestazioni sicuramente non lasciano indifferenti gli addetti ai lavori, e il nome dell’assistito di Mino Raiola è inserito nell’agenda di molti top club europei. De Ligt Juventus, il Barcellona ci pensa Come riporta calciomercato.com, tra questi ci sarebbe il Barcellona, che già un anno fa è stato a un passo dal mettere le mani su De Ligt, anche se poi la ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 30 novembre 2020) DE– Si è appena ristabilito dall’infortunio alla spalla, ma Desembra essersi calato molto bene all’interno dellaJuve targata Andrea Pirlo. Anche nella brutta prestazionedai bianconeri contro il Benevento, infatti, l’ex capitano dell’Ajax è sembrato uno dei più in palla. Salvando in più di una circostanza la porta di Szczesny con chiusure portentose. Le sue prestazioni sicuramente non lasciano indifferenti gli addetti ai lavori, e il nome dell’assistito di Mino Raiola è inserito nell’agenda di molti top club europei. De, il Barcellona ci pensa Come riporta calciomercato.com, tra questi ci sarebbe il Barcellona, che già un anno fa è stato a un passo dal mettere le mani su De, anche se poi la ...

forumJuventus : De Ligt post #JuveFerencvaros: 'Abbiamo grande qualità ma stasera non abbiamo fatto bene. Sul gol ho sbagliato' ???… - JuventusTV : La gioia di @mdeligt_04 per il ritorno in campo e la vittoria della squadra. In perfetto italiano ?????? On demand, q… - benderdifender : @LeonettiFrank Alcuni giocatori attuali della Juventus lottano per la maglia ad es: chiello, bonucci, de ligt, Dani… - Juventus_Club19 : Tutto ciò che sta funzionando nella Juve in una ?? Il bomber Morata e 'Capitan' De Ligt! Matthijs, rientrato da appe… - Informazioneli5 : RT @tuttosport: De Ligt sempre più leader della Juve: cosa ha impressionato Pirlo -

