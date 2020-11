David Prowse | il cattivo di Star wars

(Di lunedì 30 novembre 2020) Cinzia Romani Nella saga cinematografica era, sotto la maschera, Darth Vader... Che la forza sia con lui, ora che l'attore inglese Dave, noto per il ruolo di Darth Vader in Guerre stellari, è morto a Londra, all'età di 85 anni. Il fisico imponente gli consentì di calarsi spesso in ruoli da intimidatore, o da mostro: per tre volte vestì i panni di Frankenstein, prestando la sua massiccia corporatura da «body builder» in James Bond 007 - Casino Royale (1967), ne Gli orrori di Frankenstein e poi in Frankenstein e il mostro dell'inferno (1974). Prima di cominciare la sua carriera di attore,aveva rappresentato l'Inghilterra nei Giochi del Commonwealth, nei primi anni '60. E Christopher Reeve lo volle come trainer personale, prima di affrontare il ruolo di Superman, nel '78: si trattava del primo supereroe in celluloide. Quando ...

ilpost : È morto David Prowse, l’attore che interpretava Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars: aveva 85 anni.… - Agenzia_Ansa : Morto David #Prowse, fu Darth Vader in Guerre Stellari #ANSA - disinformatico : Ci ha lasciato David Prowse, memorabile interprete di Darth Vader in Star Wars. Un gigante gentilissimo. - Fantascienzacom : È morto Davide Prowse, il mitico Darth Vader - GianniBiNa : -

Muore a 85 anni Prowse. Interpretò il cattivo Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars: ma nessuno ha mai visto il suo viso ...