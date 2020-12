Dati di vendita britannici videogiochi: risultati fino al 29 novembre (Di lunedì 30 novembre 2020) Negli ultimi Dati di vendita britannici per i videogiochi di novembre, un black friday sottotono supera comunque il milione di giochi Anche stavolta, i Dati di vendita britannici per i videogiochi ci danno molto di cui parlare. Prevedibilmente, abbiamo appena visto passare un black friday prodigo di offerte, e che i giocatori britannici hanno premiato con oltre un milione di vendite. Si tratta di numeri considerevoli, ma che rispetto al milione e trecentomila dell’anno scorso comportano un calo del 20%. La chiusura delle grandi catene a causa del lockdown attualmente in atto sul suolo inglese ha portato a un cambiamento al black friday come siamo abituati ad intenderlo, rendendo ragionevoli i numeri più ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 30 novembre 2020) Negli ultimidiper idi, un black friday sottotono supera comunque il milione di giochi Anche stavolta, idiper ici danno molto di cui parlare. Prevedibilmente, abbiamo appena visto passare un black friday prodigo di offerte, e che i giocatorihanno premiato con oltre un milione di vendite. Si tratta di numeri considerevoli, ma che rispetto al milione e trecentomila dell’anno scorso comportano un calo del 20%. La chiusura delle grandi catene a causa del lockdown attualmente in atto sul suolo inglese ha portato a un cambiamento al black friday come siamo abituati ad intenderlo, rendendo ragionevoli i numeri più ...

